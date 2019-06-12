В Уфе открылся уникальный фонтан-часы

Уфа, , 13:10 — REGNUM В Уфе на площади имени В.И. Ленина в День России запустили уникальный фонтан «Часы». В торжественном открытии нового фонтана принял участие врио главы Башкирии Радий Хабиров, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Фонтан представляет собой гидродинамическую конструкцию с подсветкой и музыкальным сопровождением. Он выполнен в виде чаши диаметром 50 метров площадью 315 кв метров. Она изготовлена из черного гранита и украшена цифрами из бронзы. Фонтан разделен на 12 секторов, которые являются стрелками. Струи фонтана — различные по высоте, самая высокая отображает текущий час. Установлена система видеонаблюдения.

На площадке около фонтана в честь открытия состоялся концерт воспитанников музыкальных школ города — виолончелистов и скрипачей. Затем состоялся танцевальный молодежный флеш-моб, в котором могли принять участие все желающие.

Идея строительства фонтана обсуждалась в администрации Уфы с 2014 года.

Также 12 июня в Уфе состоится открытие Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», организованного министерством культуры Башкирии.

В рамках фестиваля 12 июня пройдет праздник национального костюма. В этом мероприятии планируется участие около 600 участников самодеятельных и профессиональных творческих коллективов из города Уфы. Участники торжества продемонстрируют костюмы разных народов, проживающих в Башкортостане: башкир, русских, татар, чувашей, поляков, украинцев и других этносов. Еще в первый день фестиваля состоится костюмированный марш-парад, который завершится хороводом дружбы.

Во второй день фестиваля состоится первый бал «Сердца Евразии». Мероприятие пройдет 13 июня в амфитеатре конгресс-холла «Торатау». После бала жителей и гостей Уфы ждет «Симфоническая ночь». Народный артист Башкирии Аскар Абдразаков, солистки Московского театра «Новая опера» Ольга и Елена Терентьевы, Сэйити Фурукава и Наталья Юрканова (Япония) выступят в сопровождении Национального и молодежного симфонических оркестров Башкирии.

14 июня эстафету фестиваля подхватит праздничный концерт, посвященный 100-летию образования республики. Завершится фестиваль «Сердце Евразии» масштабным гала-концертом 15 июня.

ИА REGNUM напоминает, сегодня Башкирия отмечает сразу несколько праздников: День России, 445-летие основания Уфимской крепости (День города) и 265-ю годовщину со дня рождения Салавата Юлаева.

Празднования начались с возложения цветов к Монументу Дружбы, возведённому в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Русского государства. Памятник был заложен в 1957 году, а его торжественное открытие состоялось в 1965 году. Он символизирует собой великую братскую дружбу русского и башкирского народов. Также Радий Хабиров возложил цветы к памятнику национальному герою республики Салавату Юлаеву.