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В тысяче городов и поселков России пройдет фестиваль уличного кино

Культура

Победителя определят по количеству «светящихся» гаджетов

В тысяче городов и поселков России пройдет фестиваль уличного кино
Иван Шилов © ИА REGNUM
Киноплёнка

Сыктывкар, 12 июня 2019, 09:27 — REGNUM  С 12 июня по 12 сентября в России будет проходить фестиваль уличного кино. Лучшие российские фильмы короткого метра покажут на пляжах и площадях, в парках и на крышах, в поле и на набережных, в общем, на открытых пространствах по всей стране. По утверждению организаторов, во всенародном просмотре примут участие жители тысячи городов и поселков страны. Откроется киномарафон в Сыктывкаре. Всего на суд публике будет представлено 85 работ отечественных мастеров, 10 из них входят в конкурсную программу.

Как известно, победитель в этом смотре определяются не авторитетным жюри, а голосованием публики. Причем, специальная аппаратура фиксирует количество «зажженных» и поднятых над головой гаджетов в указанный момент. Все данные суммируются, и в сентябре объявляется фильм — народный избранник.

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Культурная хроника
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