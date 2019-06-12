В Музее Победы в Москве развернут гигантский флаг России

Москва, , 09:12 — REGNUM В Музее Победы в Москве праздничные мероприятия начнутся с развертывания гигантского флага России, в котором примут участие юнармейцы, курсанты Военного университета и музейные добровольцы. Также среди многочисленных мероприятий, посвященных Дню России, масштабный инклюзивный флешмоб «Мы — Россия»: 500 человек с ограниченными возможностями здоровья соберутся вместе и раскроют зонты, образуя триколор государственного флага.

Кроме того, в течение всего дня в кинотеатре «Поклонка» будет проходить киномарафон лучших российских фильмов последних лет, в их числе — «Легенда о Коловрате», «Викинг», «Тренер», «Движение вверх», «Рубеж» и «Решение о ликвидации».

Завершится патриотическая акция мотопробегом клуба «Ночные волки» с флагами всех субъектов нашей страны.