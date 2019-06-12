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В Музее Победы в Москве развернут гигантский флаг России

Культура

В кинотеатре «Поклонка» можно будет посмотреть лучшие отечественные фильмы последних лет

В Музее Победы в Москве развернут гигантский флаг России
Иллюстрация: Victorymuseum.ru
Музей Победы в Москве

Москва, 12 июня 2019, 09:12 — REGNUM  В Музее Победы в Москве праздничные мероприятия начнутся с развертывания гигантского флага России, в котором примут участие юнармейцы, курсанты Военного университета и музейные добровольцы. Также среди многочисленных мероприятий, посвященных Дню России, масштабный инклюзивный флешмоб «Мы — Россия»: 500 человек с ограниченными возможностями здоровья соберутся вместе и раскроют зонты, образуя триколор государственного флага.

Кроме того, в течение всего дня в кинотеатре «Поклонка» будет проходить киномарафон лучших российских фильмов последних лет, в их числе — «Легенда о Коловрате», «Викинг», «Тренер», «Движение вверх», «Рубеж» и «Решение о ликвидации».

Завершится патриотическая акция мотопробегом клуба «Ночные волки» с флагами всех субъектов нашей страны.

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Культурная хроника
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