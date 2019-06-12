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Опубликован трейлер мультфильма «Холодное сердце-2»

Культура

Герои отправляются ещё дальше не Север

Москва, 12 июня 2019, 05:09 — REGNUM  Трейлер мультфильма «Холодное сердце-2» опубликован компанией Disney Россия.

«Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведёт их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны», — говорится в комментарии к видео.

Напомним, «Холодное сердце-2» выйдет в прокат 22 ноября 2019 г., а в России — 28 ноября.

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