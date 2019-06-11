Тарантино назвал лучший фильм Marvel

Голливуд, США, , 16:18 — REGNUM Голливудский режиссер Квентин Тарантино назвал фильм «Тор 3: Рагнерек» лучшим во всей кинофраншизе о супергероях Marvel. Об этом сообщил портал ComicBookMovie 10 июня.

Тарантино рассказал, что в течение четырех лет не следил за развитием проектов Marvel Studios. В последний раз он лишь посмотрел в кино «Черную пантеру», вышедшую в прокат в начале 2018 года. Однако после громкого успеха последнего фильма студии «Мстители: Финал» режиссёр решил наверстать упущенное и основательно засел за просмотр всех картин киновселенной. Тарантино отмечает, что больше всего ему запала в душу лента Тайки Вайтити «Тор 3: Рагнарек» (2017).

«Это был, определенно, мой любимый фильм со времен «Мстителей».

Критики часто хвалят финал трилогии о скандинавском боге грома за необычное повествование и новый взгляд на Тора: супергерой у Вайтити получился человечнее, чем раньше. По сюжету фильма, Тор попадает на другую планету, откуда пытается сбежать вместе с Халком.

Квентин Тарантино — культовый режиссер, награжденный премией «Оскар» за фильмы «Криминальное чтиво» (1995) и «Джанго освобожденный» (2013). Последний проект Тарантино — комедийная драма «Однажды в Голливуде» — высоко оценили на Каннском кинофестивале в 2019 году.

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Сейчас режиссер работает над новой фантастической экранизацией «Звездный путь». Известно, что она получит рейтинговую метку 18+.