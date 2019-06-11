Новую версию трагедии «Гамлет» представит Ростовский кремль

Ростов, Ярославская область, , 15:22 — REGNUM В рамках IX Международного фестиваля средневековой культуры «Ростовское действо» 3 августа состоится премьера спектакля-фантазии «Гамлет» в исполнении театра «Новая Опера», Сербского Византийского хора «Моисей Петрович» и московских артистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь музея «Ростовский кремль» Андрей Серов.

Вечерний концерт 3 августа на центральном дворе Ростовского кремля станет главным событием IX Международного фестиваля средневековой культуры «Ростовское действо», который в этом году пройдет со 2 по 4 августа.

«В рамках фестиваля «Ростовское действо» мы всегда стараемся максимально полно представить культуру русского и европейского Средневековья. Гости фестиваля смогут познакомиться с лучшими образцами музыкального и певческого искусства, колокольного мастерства, произведениями книжного искусства, иконописи, золотного шитья», — рассказала директор музея-заповедника «Ростовский кремль» Наталия Каровская.

В этом году в качестве кульминации фестиваля организаторы предлагают спектакль-фантазию «Гамлет» по трагедии Уильяма Шекспира в постановке режиссера Геннадия Шапошникова, много лет сотрудничающего в качестве приглашенного постановщика с театром «Новая Опера», и дирижера Дмитрия Волосникова.

Текст знаменитой трагедии в переводе Бориса Пастернака будет звучать под музыку Амбруаза Тома, Дмитрия Шостаковича и Гектора Берлиоза. В постановке участвуют солисты, хор и оркестр театра «Новая Опера» под руководством Дмитрия Волосникова и Сербский Византийский хор «Моисей Петрович».

Роль Гамлета сыграет актер «Современника» Илья Лыков, Офелии — солистка театра «Новая Опера» Ирина Костина, Гертруды — народная артистка России Юлия Рутберг. В остальных ролях заняты актеры московских драматических театров.

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