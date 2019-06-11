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DC в мае обогнала Marvel благодаря комиксу про супергероев-зомби

Культура

Графический роман DCeased лидирует в рейтинге продаж

Нью-Йорк, США, 11 июня 2019, 14:42 — REGNUM  Издательству DC удалось победить своего конкурента Marvel и занять первое место в рейтинге продаж комиксов в мае 2019 года. Об этом 11 июня сообщил портал Screen Rant.

В лидеры продаж вышел комикс DCeased про зомби-апокалипсис в мире супергероев, над созданием которого работали писатель Том Тейлор, а также художники Джеймс Харрен, Стефано Гаудиано и Тревор Хейрсайн. Всего в мае 2019 года было продано более 243,3 тыс. экземпляров.

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Напомним, сюжет графического романа рассказывает о том, как на Зёмлю попал неизвестный техно-вирус, заразивший 600 млн человек. Выяснилось, что супергерои оказались совершенно неподготовленными к такой ситуации и многие из них в итоге превратились в зверей, жаждущих крови. Стоит отметить, что Стефано Гаудиано работал над созданием комиксов «Ходячие мертвецы».

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