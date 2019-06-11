Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «Двенадцать стульев»

Москва, , 14:11 — REGNUM В новой экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» роль Остапа Бендера исполнит Дмитрий Нагиев. Об этом 10 июня сообщил сайт кинокомпании «Мосфильм».

Снимать картину будет режиссёр Петр Зеленов, должность генерального продюсера картины занял Олег Урушев. Последний отметил, что в фильме будет переосмыслен образ Кисы Воробьянинова (его будет играть Дмитрий Назаров) и сообщил, что новая версия «12 стульев» будет «комедией в чистом виде». Известно также, что роль отца Фёдора исполнит Сергей Степанченко.

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Напомним, кинематографистами СССР были выпущены два произведения, в основу которых лег роман Ильфа и Петрова. Первый фильм в 1971 году снял Леонид Гайдай. В 1976 году был выпущен четырёхсерийный мини-сериал, над созданием которого работал Марк Захаров.

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