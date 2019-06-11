Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж отмечает 50-летний юбилей

Нью-Йорк, США, , 13:56 — REGNUM Актёру Питеру Динклэйджу, сегодня, 11 июня 2019 года исполняется 50 лет. Поклонники сериала «Игра престолов» хорошо знают его по роли Тириона Ланнистера.

Динклэйдж родился 11 июня 1969 года в городе Морристаун штата США Нью-Джерси. Впервые в кино он снялся в 1995 году, в фильме «Жизнь в забвении». Известность к нему пришла после картины «Станционный смотритель» режиссёра Томаса Маккарти.

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Впоследствии актёр снялся в таких известных картинах, как «Эльф», «Хроники Нарнии», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Большой Босс». Рост Питера Динклэйджа составляет 135 см, он является убеждённым вегетарианцем. В 2005 году он женился на режиссёре Эрике Шмидт, у пары есть двое детей.

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