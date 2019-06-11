«Боишься ли ты темноты»: Nikilodeon перезапустит сериал о ночных кошмарах

Нью-Йорк, США, , 14:18 — REGNUM Телеканал Nikilodeon выпустит ремейк культового сериала 90-х «Боишься ли ты темноты». Анонс новинки появился на портале Deadline 11 июня.

Новое шоу будет состоять из трех эпизодов, хронометраж каждого из которых — час. В центре сюжета — та же идея, что и в оригинальной версии сериала: группа детей, именующая себя Обществом Полуночников, собирается в лесу после заката солнца и рассказывает друг другу страшные истории. Ужасы из детского воображения оживают в реальности. Несмотря на одинаковое начало произведений, сама история, по словам создателей, будет совершенно новой.

Производством займутся Дин Израэлайт («Могучие рейнджеры») и Бен Дэвид Грабински («Отпетые мошенники»). Главные роли исполнят Сэм Эш Арнольд, Мия Чех, Тамара Смарт, Джереми Тейлор, Лилиана Рэй и Рафаэль Кассель. Сериал выйдет в эфир в октябре 2019 года.

С 2017 года представители студии Paramount Players размышляли о производстве полнометражного фильма по мотивам сериала. Он должен был выйти также осенью 2019 года. Неизвестно, заменили ли фильм на мини-сериал или к этой идее еще вернутся позже.

«Боишься ли ты темноты» — молодежный хоррор-сериал. Он состоял из пяти сезонов, выпущенных с 1990 по 1996 год. Позже в 1999 вышло продолжение истории с участием новых главных героев, однако новое шоу раскритиковали и закрыли в 2000 году.

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