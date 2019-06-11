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В Московской консерватории открывается фестиваль «Рожденные Россией»

Культура

Фестиваль приурочен ко Дню России

Москва, 11 июня 2019, 13:35 — REGNUM  11 и 13 июня в Большом зале Московской консерватория имени П. И. Чайковского состоятся концерты музыкального фестиваля «Рожденные Россией». Масштабный форум организован консерваторией при содействии Фонда развития творческих инициатив и приурочен ко Дню России. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

В первый день, 11 июня, камерный оркестр «Новая музыка» Центра современной музыки Софии Губайдулиной под управлением Анны Гулишамбаровой и оркестр современной музыки Opensoundorchestra исполнят произведения Петра Чайковского, Софии Губайдулиной, Алексея Рыбникова, Дмитрия Шостаковича, Альфреда Шнитке, Эдуарда Артемьева.

13 июня выступление хора студентов Московской консерватории, Камерного хора Московской консерватории и хора студентов ГМПИ имени М. Ипполитова-Иванова будет посвящено творчеству современных композиторов. Прозвучат сочинения Е. Подгайца, Т. Шахиди, С. Слонимского, С. Екимова, Э. Фертельмейстера и В. Ходоша.

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Культурная хроника
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