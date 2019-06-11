В Музее современной истории России — выставка к юбилею Елены Образцовой

Москва, , 13:19 — REGNUM 11 июня в Музее современной истории России откроется выставка «Елена Образцова. Голос и судьба». Экспозиция приурочена к 80-летнему юбилею всемирно известной оперной певицы.

На выставке представлены театральные костюмы, портреты, семейные альбомы, награды, театральные афиши, грампластинки, диски и другие предметы, хранящиеся в Фонде Елены Образцовой (Москва), Культурном центре Елены Образцовой (Санкт-Петербург) и в частных собраниях. Несколько ценных предметов из домашней коллекции предоставила сестра Елены Образцовой — Ирина Образцова.

Особый интерес поклонников таланта оперной дивы вызовет костюм певицы из знаменитого спектакля «Кармен» — одна из самых любимых ролей оперной дивы — 1978 года в постановке Франко Дзеффирелли в Венской государственной оперы. Экспозиция будет сопровождаться аудио‑ и видеоматериалами с интервью певицы, фрагментами спектаклей, концертов и телефильмов разных лет с ее участием.