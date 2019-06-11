В США появится парк, посвященный «Волшебнику страны Оз»

Детройт, США, , 13:12 — REGNUM В штате Мичиган (США) в городе Холланд прокладывают дорогу из желтого кирпича в память о детском произведении «Волшебник страны Оз» и одноименном фильме 1939 года, сообщает портал Comic Book.

Необычная тропа появится в столетнем парке города Холланд в рамках специальной выставки Holland Oz. Дорога из жёлтых кирпичей приводит посетителей парка к инсталляции, представляющей цветочную мозаику в виде книги. Также возведут бронзовые статуи, изображающие персонажей, с которыми познакомилась Дороти из сказки: «Страшилу», «Железного Дровосека», «Трусливого льва» и других. Согласно легендам, Лаймен Френк Баум (автор романа) придумал своих героев, пока жил в коттедже рядом с этим парком.

Проект организует местная районная библиотека. Деньги на реализацию поступают из пожертвований посетителей: в парке можно приобрести кирпичи с гравировкой своего имени или целые скамейки с памятными табличками — за 200 и 2,5 тысячи долларов соответственно. Сейчас собранная сумма составляет 36 тысяч долларов.

По словам руководительницы проекта Салли Лаукитис, идея получила поддержку от жителей города, также проект активно рекламируют на баннерах в смежных регионах и штатах. Благодаря этому к инициативе присоединились меценаты из Калифорнии, Ирландии и Техаса. Выставка должна начать работу в августе 2019 года.

Роман «Волшебник страны Оз» был опубликован в 1900 году. Первая его экранизация вышла в формате музыкального фильма-сказки в 1939 году. В России история о девочке Дороти, занесенной ураганом в волшебную страну, известна под названием «Волшебник изумрудного города»: сказка вышла в виде адаптации Александра Волкова с некоторыми изменениями 80 лет назад.

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