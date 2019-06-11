Возвращение Сэма Фишера и новый Watch Dogs: все анонсы Ubisoft с E3 2019

Лос-Анджелес, США, , 12:53 — REGNUM В рамках ежегодной игровой выставки E3 2019 компания Ubisoft 11 июня провела конференцию для анонса новых игр. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку актуальных трейлеров игровых проектов, показанных на конференции.

Ролевая экшен-игра Asssassins Creed Odyssey получит сразу два крупных обновления. Первое добавит в игру «Режим Создания Истории». С его помощью игроки смогут создавать собственные сюжетные задания со множеством возможностей для прохождения.

Второе дополнение добавит в игру режим Discovery Tour. В нём игроки смогут путешествовать по Древней Греции, слушая интерактивные рассказы о достопримечательностях и известных деятелях. Всего разработчики запланировали около 300 различных экскурсий.

На конференции также показали геймплейный ролик, посвящённый особенностям игры Watch Dogs Legion. В новом проекте о группировке хакеров любой из персонажей игрока может умереть без возможности продолжить игру за него. В такой ситуации геймеры получают управление другим доступным персонажем со своими особенностями и продолжают игру за него. Релиз игры состоится 6 марта 2020 года.

На конференции показали не только игровые трейлеры. Ubisoft представила тизер-трейлер комедийного сериала Mythic Quest Raven's Banquet. Он посвящён команде разработчиком самой популярной в мире MMORPG под названием Mythic Quest. Сериал выйдет на онлайн-платформе Apple TV+.

На мобильных устройствах выйдет тактическая игра Tom Clancy's Elite Squad. В ней у геймеров будет возможность создать отряд из популярных персонажей игр писателя Тома Клэнси. В Elite Squad появятся персонажи из Rainbow Six, Ghost Recon и Сэм Фишер из серии Splinter Cell.

Стало известно, что новая часть популярного симулятора танца Just Dance выйдет 5 ноября 2020 года. Разработчики обещают ещё больше различных движений, музыкальных композиций и даже песню Skibidi российской группы Little Big.

Кооперативный экшен для трёх игроков Rainbow Six Quarantine выйдет в 2020 году. В нём геймерам предстоит сразиться с неизвестным вирусом, «поражающим людей и окружение».

В новой спортивной соревновательной игре Roller Champions две команды игроков (по три человека в каждой) будут кататься на роликовых коньках и сражаться за обладание мячом. Демо-версия проекта уже доступна, а дата полноценного релиза пока не сообщается.

Финальным выступлением на конференции стал анонс ролевой игры Gods & Monsters. В нём геймерам предстоит спасти греческих богов от нападения орды мифических монстров. Релиз проекта состоится 25 февраля 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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