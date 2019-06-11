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«Дюна: Сестринство»: Дени Вильнев снимет сериал о женском ордене

Культура

Режиссер назвал идею шоу о сестринстве актуальной и вдохновляющей

Лос-Анджелес, США, 11 июня 2019, 12:47 — REGNUM  Режиссер Дени Вильнев снимет сериал, расширяющий вселенную научно-фантастического романа «Дюна». Об этом сообщил журнал Variety 10 июня.

Производством займется студия WarnerMedia, а называться шоу будет «Дюна: Сестринство». Сериала посвящён женскому отряду Бене Гессерит, члены которого развивают в себе сверхспособности. Отряд Бене Гессерит был создан женщинами и числиться в нем могут только женщины. Контроль сознания и физические упражнения помогают участницам группы занять не последнюю позицию в политическом устройстве мира.

Дени Вильнев назвал идею экранизации истории о женском отряде не только актуальной, но и вдохновляющей, подходящей для формата телесериала за счёт своей динамичности.

Инициатор проекта также выступит его сценаристом вместе с Джоном Спейтсом и Эриком Ротом. Трио кинематографистов также занимаются выпуском полнометражной картины «Дюна», которая выйдет в 2020 году. К списку актеров ранее присоединились Джош Бролин, Ребекка Фергюсон и Дейв Батиста.

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«Дюна» — научно-фантастический роман Френка Герберта, изданный в 1965 году. Он рассказывает историю о далеком будущем человечества, которое разместилось в разных уголках галактики. В книжной серии представительницы отряда Бене Гессерит выводили и сохраняли ключевые генетические линии животных и людей, понимая, как важна преемственность поколений.

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