Меньше игр консольщикам: все новинки с PC Gaming Show на E3 2019

В рамках ежегодной игровой выставки E3 2019 портал PC Gamer и компания Epic Games провели конференцию PC Gaming Show, на которой представили новые игры для PC. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку актуальных трейлеров игровых проектов, показанных на конференции.

Студия Rebellion представила продолжение стратегической игры Evil Geniuses. Сиквел с подзаголовком World Domination выйдет в 2020 году. В игре геймеры будут управлять одним из четырёх гениальных злодеев и строить собственную базу, полную ловушек и смертоносного вооружения.

На конференции показали первый геймплейный трейлер предстоящей Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. В нём главный герой знакомится с принципами вампирской жизни: для выживания необходимо пить человеческую кровь и ни в коем случае не нарушать «Маскарад». В своих приключениях персонаж игрока сможет использовать ряд сверхъестественных способностей: бег по стенам, прыжки с любой высоты и особые вампирские «дисциплины», зависящие от клана, к которому принадлежит герой. Игра выйдет в первом квартале 2020 года.

В 2020 году выйдет Chivalry 2 — игра, позволяющая геймерам от первого лица поучаствовать в средневековых сражениях на холодном оружии. Ожидаются как масштабные битвы в поле, так и осада замков.

На конференции также показали первый трейлер Mosaic: BlipBlop. Жанр игры, как и её геймплейные особенности, пока остаются загадкой. Проект выйдет уже в 2019 году на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Соревновательная онлайн-игра Midnight Ghost Hunt разделит игроков на два враждующих лагеря: призраков и охотников на них. Первая команда будет обладать способностью вселяться в любые предметы интерьера, а вторая — убивать призраков при помощи специального приспособления. Альфа-тестирование игры уже доступно в Steam.

Приключенческий боевик в изометрии Unexplored 2 выйдет в Steam, однако точная дата релиза пока неизвестна. Разработчики обещают крайне высокий уровень сложности и красочный визуальный стиль.

Юмористическая Action-RPG игра Conan Chop Chop выйдет 3 сентября 2019 года на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игроков ждут случайно генерируемые подземелья, кооператив на четырёх человек и огромное количество врагов на экране.

Ещё представили первый трейлер многопользовательской игры в жанре выживание Lost Osasis. По сюжету проекта, Земля перестала вращаться, поэтому выжившие пытаются «обогнать палящее солнце», параллельно сражаясь друг с другом. Lost Oasis выйдет 3 сентября 2019 года.

Глобальная фэнтези-стратегия Age of Wonders получит научно-фантастический спиноф с подзаголовком Planetfall. Игрокам предстоит развивать города выбранной ими фракции (на выбор доступно шесть участников конфликта) и участвовать в баталиях с «киборгами-зомби, динозаврами с лазерами и огромными пилотируемыми роботами». Релиз назначен на 6 августа 2019 года.

Продолжение трилогии Zombie Army выйдет в 2020 году на PC, PS4 и Xbox One. Игрокам вновь предстоит сражаться с ордами живых мертвецов в отряде из четырёх человек. В трейлере также появилась зомби-версия Адольфа Гитлера.

Релиз кооперативного шутера от третьего лица Remnant: From the Ashes состоится 20 августа 2019 года. В нём игрокам предстоит объединить усилия, чтобы победить ужасных монстров, захвативших всю планету.

Создатели Don't Starve представили свою новую приключенческую ролевую игру Griftlands. В ней каждое решение игрока будет влиять на дальнейший сюжет и происходящие события. Боевая система в Griftlands реализована на манер коллекционных карточных игр — с использованием особых карточек ударов и заклинаний. Альфа-версия выйдет 11 июля 2019 года.

В Planet Zoo у игроков появится возможность «создать зоопарк мечты». Геймеры будут строить вольеры для животных и заселять туда экзотических зверей. Игра выйдет 5 ноября 2019 года.

При создании пиксельной стратегии Songs of Conquest разработчики из Coffee Stain Studios вдохновлялись культовой серией Heroеs of Might and Magic. Дата релиза проекта пока не сообщается, но уже сейчас желающие могут записаться на закрытое альфа-тестирование.

Стратегия Per Aspera расскажет о терраформировании Марса. Игрокам предстоит использовать самые современные технологии для того, чтобы сделать планету пригодной для жизни людей. Релиз ожидается в 2020 году.

Разработчики из Modus Games анонсировали свою новую ролевую игру Cris Tales. Они называют её «письмом любви к классическим RPG-играм». Одной из особенностей Cris Tales станет влияние событий прошлого и настоящего на будущее. Таким образом, геймеры смогут менять нить событий, путешествуя во времени. Релиз назначен на 2020 год.

В экшен-платформере Valfaris игрокам предстоит сразиться с сотней врагов под звуки тяжёлого металла. При его создании разработчики вдохновлялись классическими играми вроде Contra и Turrican. Демоверсия игры уже доступна.

На конференции также показали первый трейлер Maneater — ролевой игры об акулах. Геймерам предстоит управлять подводным хищником, поедать людей и прокачивать особые навыки, чтобы ещё эффективнее охотиться на жителей города. Релиз ожидается в 2020 году.

В игре Telling Lies от авторов Her Story игрокам предстоит раскрыть ложь одного из четырёх главных героев. Главной особенностью проекта станет отсутствие компьютерной графики — все роли исполнили живые актёры, снятые на вебкамеру. Дата релиза пока не сообщается.

Приключенческая игра Genesis Noir выполнена в монохромной чёрно-белой стилистике. Сами разработчики называют её «амбициозной межпространственной игрой, охватывающей весь космос». Дата релиза пока не сообщается.

Последней игрой, показанной на конференции, стала El Hijo — стелс-игра о мексиканском мальчике, который пытается сбежать из монастыря и найти свою мать. В попытке вернуться домой геймерам придется использовать интерактивное окружение. Дата релиза пока не сообщается.

