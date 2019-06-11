Новый хоррор-сериал Спилберга можно будет посмотреть только ночью

Лос-Анджелес, США, , 11:02 — REGNUM Известный кинематографист Стивен Спилберг работает над созданием сериала в жанре ужасов, который зрители смогут смотреть исключительно в тёмное время суток. Об этом 10 июня сообщил портал The Verge.

Шоу получит название After Dark («После заката»), отмечается, что оно будет транслироваться исключительно на платформе Quibi (Quick Bites). Сериал будет состоять из 10 или 12 эпизодов. По имеющейся информации, режиссёр уже написал сценарий для «пяти или шести» из них.

Команда платформы придумала оригинальный способ предоставления зрителям доступа к каждому эпизоду. При помощи часов смартфона приложение Quibi сможет определять время захода солнца. Только в этом случае пользователь сервиса сможет посмотреть серию After Dark.

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Напомним, потоковый сервис Quibi является одним из проектов генерального директора DreamWorks Animation SKG, продюсера и медиамагната Джеффри Катценберга. Он впервые анонсировал платформу в декабре 2018 года.

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