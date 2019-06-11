В Петербурге маэстро джаза Давид Голощекин отмечает юбилей концертами

Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Известный джазовый музыкант, основатель Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин отмечает в родном Санкт — Петербурге 75-летний юбилей. В первый день празднования, 10 июня, он выступил в филармонии как исполнитель. Он продемонстрировал поклонникам виртуозное владение целым рядом инструментов — Голощекин один из редких музыкантов, блестяще играющий на фортепиано, саксофоне, контрабасе, трубе, ударных, а также на скрипке, флюгельгорне, вибрафоне.

11 июня на концерт в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в гости к музыканту придут американская вокалистка Ив Корнелиус, ансамбль «Четверо», барабанщик Виктор Епанешниковым, пианист Алексей Подымкин, контрабасист Сергей Васильев и другие исполнители.

Давид Голощекин основал в 1989 году основал Филармонию джазовой музыки, руководителем которой и является. Он выступал с такими мэтрами жанра как Дюк Эллингтон, Диззи Гиллеспи, Уинтон Марсалис, Бенни Голсон и другими звездами джаза.