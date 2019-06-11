Выставка «500 лет Тульскому кремлю» открылась в Москве

Тула, , 09:34 — REGNUM Торжественное открытие выставки «500 лет Тульскому кремлю» состоялось 10 июня в Государственном историческом музее в Москве, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Заместитель председателя правительства России — руководитель аппарата правительства России, председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования 500-летия Тульского кремля Константин Чуйченко, выступая на открытии, отметил, что строительство Тульского кремля положило начало формированию системы обороны южных границ нашей страны, получившей название Большой Засечной черты. Именно Тульский кремль, возведенный в 1507—1520 годах Тульский кремль, противостоял набегам вражеских орд, выдерживал длительные осады. Учитывая роль Тульского кремля в истории России, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу правительства Тульской области и 10 ноября 2017 года подписал Указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты. В рамках подготовки к юбилею, отметил Константин Чуйченко, запланировано более 100 мероприятий. Это культурно-массовые акции, выставочные, издательские и просветительские проекты, работы по воссозданию и благоустройству исторически значимых территорий, масштабные реставрационные работы, археологические изыскания и др.

«К юбилею Тульского кремля будет отреставрирована живопись в Успенском соборе, восстановлено более 30 объектов культурного наследия в историческом центре Тулы и малых исторических городах и поселениях Тульской области, входивших в состав Большой Засечной черты. Это Венев, Белев, Крапивна, Епифань. После реставрации в комплексе исторических зданий на улицах Металлистов и Благовещенской в Туле разместятся экспозиционные залы ведущих федеральных музеев — «Куликово поле», музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник В.Д. Поленова, — завершив тем самым создание Музейного квартала в Туле», — отметил Константин Чуйченко.

В общей сложности на проведение мероприятий к 500-летию Тульского кремля правительством РФ выделено более 2 млрд рублей. Открытие выставки стало одни из центральных событий, открывающих программу празднования юбилея Тульского кремля.

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что в рамках 500-летия Тульского кремля в Туле будет открыт филиал Государственного исторического музея.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Константина Чуйченко и Владимира Мединского за помощь в организации выставки и большой вклад в подготовку к предстоящему юбилею, а директора ГИМ Алексея Левыкина — за решение дополнить Музейный квартал в Туле филиалом музея.

«Тульская область во все времена играла важную роль в жизнедеятельности нашего государства. Открытие этой выставки — уникальная возможность ещё раз показать наш замечательный край и его значимость в истории России», — сказал Дюмин.

Отметим, что на выставке, открывшейся в ГИМ 10 июня, представлены памятники археологии и нумизматики, орудия труда и предметы быта, вооружение, документы, географические карты и многое другое. В числе уникальных экспонатов — воеводское знамя князя Ивана Никитича Одоевского Большого, пелена с изображениями московских князей, Никоновская летопись — один из крупнейших памятников русского летописания XVI века (в ней есть раздел о завершении строительства Тульского кремля), другие документы, предметы вооружения. Посетители музея смогут узнать, как выглядела полная экипировка русского конного воина XIV века — на выставке представлена полная научная реконструкция вооружения.