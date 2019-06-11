Второй Пекинский конкурс пианистов имени Шопена пройдет осенью

Пекин, , 08:51 — REGNUM Второй Пекинский конкурс пианистов имени Фредерика Шопена для юных дарований пройдет с 19 октября по 2 ноября в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Мероприятие пройдет в Центральной музыкальной консерватории и будет открыто юным пианистам со всего мира в возрасте от 12 до 26 лет. Все участники будут разделены на старшие и младшие группы, сообщили организаторы.

Музыкальные композиции, правила и система судейства пекинского соревнования аналогичны тем, что приняты на Конкурсе пианистов имени Шопена, что проходит в польской Варшаве, сообщили организаторы.

Пекинский конкурс проходит каждые три года начиная с 2016 года. Его победители отправляются на варшавский конкурс, который был основан в 1927 году и является одним из самых престижных музыкальных конкурсов в мире.