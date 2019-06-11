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В Москве отреставрируют комплекс зданий Монетного двора

Культура

План реконструкции будет согласован с Мосгорнаследием

В Москве отреставрируют комплекс зданий Монетного двора
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Палаты старого монетного двора

Москва, 11 июня 2019, 08:48 — REGNUM  В Москве началась работа над проектом реставрации комплекса зданий Монетного двора на Никольской улице, сообщается на портале мэра столицы.

В первую очередь специалисты проведут историко-архивные и библиографические исследования, изучат инженерно-технические особенности здания и предложат архитектурные решения.

Затем план реконструкции будет согласован с Мосгорнаследием, после чего специалисты приступят к реставрационным работам.

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Справка ИА REGNUM :

Монетный двор — объект культурного наследия федерального значения. До XIX века здесь чеканили золотые, серебряные и медные монеты. Самое старое здание — кирпичные палаты — построено в 1697 году.

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