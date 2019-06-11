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Глава Фонда кино не увидел в сериале «Чернобыль» ничего обидного

Культура

По мнению Владимира Толстого, создатели шоу уважительно отнеслись к ликвидаторам аварии

Москва, 11 июня 2019, 07:59 — REGNUM  Руководитель Фонда кино Владимир Толстой положительно отозвался о сериале «Чернобыль» канала HBO. Об этом 10 июня сообщила «Российская газета».

По мнению Толстого, посмотревшего две серии «Чернобыля», создатели шоу «уважительно» отнеслись к ликвидаторам аварии. Глава Фонда кино добавил, что он не увидел в нём ничего, что «могло бы нас как-то обижать».

Напомним, канал HBO показал шестую и последнюю серию «Чернобыля» 3 июня 2019 года. Создателем сериала является Крэйг Мазин, режиссёрской работой занимался Йохан Ренк.

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Стоит отметить, что некоторые ликвидаторы обвинили создателей «Чернобыля» в искажении правды, а ряд экспертов отметил, что СССР и партия КПСС показаны в сериале в резко негативном свете.

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