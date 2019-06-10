Бари Алибасов ненадолго пришёл в себя и спросил про своего кота

Москва, , 21:32 — REGNUM Известный российский продюсер Бари Алибасов, который по ошибке выпил химическую жидкость для прочистки труб, находится в стабильно тяжелом состоянии, но сегодня, 10 июня, ненадолго пришел в себя. Об этом в интервью телеканалу «360» сообщил сын Алибасова.

«Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул», — рассказал Алибасов-младший.

Он отметил, что медики перестали вводить Алибасову препараты, которые погружали его в сон и продюсер уже должен был очнуться, но пока этого не происходят.

«И вот он сейчас не просыпается, и мы переживаем. Потому что он уже должен быть в сознании, по-хорошему, а он не включается», — сказал Алибасов-младший.

Кроме того, заживлению химических ожогов в кишечнике мешает шрам на животе у Алибасова. Его сын пояснил, что около 30 лет назад продюсера пырнули ножом в живот и остался этот шрам, который и не дает зажить ожогу в кишечнике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб в результатет чего получил химические ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Продюсер был помещен в медикаментозный сон.