Тамбовщина заняла четвёртое место по эффективности подготовки выпускников

Тамбов, , 18:35 — REGNUM Тамбовская область заняла 4 место среди регионов РФ по эффективности подготовки выпускников к поступлению в вузы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовская область вошла в число регионов, где эффективнее всего готовят выпускников к поступлению на бюджетной основе в лучшие вузы страны. Рейтинг составило агентство RAEX. Тамбовщина заняла четвёртое место в списке лидеров.

При составлении рейтинга эксперты посчитали, сколько выпускников из каждого региона России ежегодно поступает в ведущие вузы, и кому из них удается попасть на бюджетное отделение. В рейтинг попали субъекты с самой высокой долей бюджетников среди тех, кто поступил в топ-35 вузов страны. В Тамбовской области один из самых высоких процентов бюджетников среди всех поступивших в топовые российские вузы — почти 78%.

«Чтобы составить рейтинг, агентство RAEX рассмотрело результаты больше 16 000 школ и 150 000 выпускников. При этом регионы, подготовившие за 2017−2018 меньше 100 студентов-бюджетников в топ-вузы, не учитывались. Рейтинг носит удельный характер, поэтому густонаселенные регионы, в которых располагаются ведущие университеты, не имеют преимущества перед остальными», — сообщают авторы исследования.

«Качество регионального образования из года в год показывает высочайший уровень», — отмечает глава региона Александр Никитин.

Так, за прошедший год в Тамбовской области выросло количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Александр Никитин подчеркивает, что региональные власти всегда будут поддерживать талантливую молодежь, потому что области нужно развивать свой интеллектуальный потенциал, а также готовить квалифицированные кадры для различных сфер экономики.