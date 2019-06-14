Всё, что светится в темноте. 5 книг на лето для детей и взрослых

Елена Соковенина, , 10:15 — REGNUM

Светящиеся пещеры, растения и грибы, загадочные блуждающие огоньки и глубоководные рыбы, странные электрические рыбы с их малоизученными коммуникациями — сколько всего, оказывается, проходит мимо нашего внимания!

Давно уже мы боимся победы машин, истощения природных ресурсов и… и, оказывается, что о самих природных ресурсах знаем едва-едва. В новом обзоре: всё, что светится в темноте, подводное (и наземное) электричество, изменения в пространственно-временном континууме.

Лена Шёберг. Светящиеся в темноте

Лена Шёберг любит открывать читателям чудеса в обычных вещах. Чего стоят хотя бы «Крутые факты о яйцах» или «Трогательные факты о сердце». В этот раз удивительное находит нас буквально со всех сторон. На каждом шагу рядом с нами оказываются светящиеся в темноте камни, глаза или следы животных. Шаровые молнии, мерцающие неверным светом мхи и грибы, удивительные насекомые — вот, например, огненосный щелкун, фриксотрикс или… да вот термитник. А ещё есть светящиеся птицы. А есть свечения, природа которых так и осталась пока теориями — скажем, блуждающие огоньки, что встречаются в лесах или на болотах.

Не говоря уже про такие почему-то не всем известные вещи, как хамелеон, огни св. Эльма, удивляющие моряков, гало или ультрафиолет. Вы знали, что если направить ультрафиолетовые лучи на скорпиона, он засветится голубым или зелёным? Вот, теперь знаете.

А есть явления известные: Млечный Путь, северное сияние. Мы так привыкли о них знать, что редко задаёмся вопросом: а почему так?

На десерт факты совсем мистические: Фонарщик, например. Собаки Баскервилей в книге нет, но её секреты нам и так известны.

А что совсем никого не удивит, так это факт о книге: иллюстрации выполнены особыми красками, которые светятся в темноте. Факт — нет. А вот само явление наверняка даже у взрослых вызовет радостное изумление.

Как оно часто и бывает с интересными явлениями, которые мы не замечаем в обычной жизни.

Самокат

Харви Жерар. Электрические рыбы

Одна из множества фантастических теорий, окружающих всю историю существования электрических рыб, наделяет их волшебными или хоть сверхспособностями. Древние египтяне, например, верили в то, что электрический сом оберегает всех рыб. Потом, к середине девятнадцатого столетия, учёные выяснили, что электричество у рыб такое же, как у молнии. Поэтому переключились на электрические органы рыб и на то, как они используют электричество. Ещё в античности электрического ската пробовали применять в медицине. А вот сам электрический потенциал зависит от многих факторов: от величины напряжения, например. Тот же электрический сом поражает противника сильным разрядом. У аптеронотуса, или черного ножа, в хвосте есть специальный орган, который создает слабое электрическое поле, чем и помогает ориентироваться. Гимноты — а они оберегают детенышей, пряча во рту, — обнаружив перемену в окружающей обстановке, увеличивают частоту электрических импульсов. А у нильского слоника магнитное поле меняется, когда в него попадают какие-то предметы и другие рыбы.

Кто сказал «электрический угорь»? Конечно, и про него тоже есть, как же без угря. И ещё в книге есть утконос. Нет, он не рыба. У этого странного зверя свои уважительные причины.

Кроме всего, электрические рыбы еще и наладили электрические коммуникации. Многие их сигналы до сих пор не расшифрованы.

Да и вообще много об этих поразительных существах пока не изучено. Одно можно сказать точно: с электрическими рыбами будет связано еще не одно открытие.

Белая ворона

Кейт Ред. Самый некрасивый удильщик на свете

Глубоководного удильщика знают уже как родного. Очень, очень многие теперь спокойно говорят «глубоководный удильщик» вместо «та странная рыба с фонарём на голове». И надо признать, что произошло это не в последнюю очередь благодаря книге Кейт Ред. Иллюстрированную книгу для дошкольников и младших школьников вынесло к нам несколько лет назад волной моды на толерантность. Что и дало повод поворчать, обвиняя книгу в спекуляции. На самом деле никаких лишних соплей в книге нет, а есть бесконечное разнообразие подводного мира — и чем глубже, тем удивительнее.

Что касается самого удильщика, единственное, чего ему не хватало для того, чтобы ощутить собственную крутость — капелька уверенности. Её и людям часто не хватает, так что у нас с удильщиками общая важная тема.

Ай

Джоана Коул. Экскурсия в электрические поля

Серия «Волшебный школьный автобус» помогает младшим школьникам разобраться в устройстве окружающего мира. На этот раз волшебный автобус во главе с учительницей мисс Кудряшкой проносится через весь город, делая остановки, где загорается лампочка и нагревается тостер, звенит электрический звонок или включается компьютер. Бежит ток по линии электропередач или… городу не остается электричества.

Да, оно, бесспорно, одна из главных сил, что влияет на все сферы нашей жизни!

Хотя кое-кто из учеников полагает, что ничто и никто так сильно не влияет на его жизнь, как мисс Кудряшка.

Карьера Пресс

Филип Дик. Электрические сны

Машины, наконец, победили, мысли людей сканируются, уже вызывает удивление, что какие-то ретрограды против, и стоит признать, что жизнь серьёзно упростилась. Хотя бы бюрократически: меньше бумаг. Но почему-то больше присматривающих, присматривающих за присматривающими и так далее. Еле живая и совершенно глухая долгожительница на планете Фомальгаут-девять во что бы то ни стало желает вернуться на Землю, хотя возвращаться некуда и незачем. Пассажир железнодорожной станции появляется и исчезает, требуя продать ему билет в город, которого на карте нет. Слово «искусство» шокирует инспектора Флеминга, непривычного к реалиям исторического периода двадцатого века. Возможность выбора чего угодно пугает беднягу хуже пуговиц. В ушедшем двадцатом веке человек не мог просто сидеть и наслаждаться жизнью.

Что им надо, этим психам? Что за фанаберии, за которые они так цепляются вместо того, чтобы жить, как нормальные люди?

Филип Дик писал эти рассказы в далёких пятидесятых. И зря говорят, что подростки не ценят ретро. Как раз книга «Электрические сны» очень популярна у подростков — очередное переиздание тому свидетельство. Она нужна одиноким и мрачным молодым людям, которые размышляют о нашем настоящем — и о своём будущем.

ЭКСМО

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