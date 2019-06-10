Спасите «Болотную Тварь»: почему студия DC закрыла сериал?

Лос-Анджелес, США, , 17:04 — REGNUM Режиссер Джеймс Ван не понимает, по какой причине был закрыт сериал «Болотная Тварь». Исполнительный продюсер проекта попрощался с его командой, соответствующую запись он опубликовал 9 июня на своей странице в Instagram.

Ван поблагодарил съемочную команду и актеров. Режиссер отметил, что разработчики вложили в проект свои сердца. Он не знает о причинах закрытия «Болотной твари», однако гордится проделанной работой. В комментариях читатели шоураннера сочувствуют ему и поддерживают.

https://www.instagram.com/p/ByeFQAeBq9Y/

Параллельно в социальных сетях набирает популярность хештег #SaveSwampThing, в котором фанаты истории просят другие студии и потоковые платформы перекупить производство.

https://twitter.com/SamaelGrey/status/1137979523939610624

https://twitter.com/iqpjrsv/status/1136926257940258816

https://twitter.com/varukarudo/status/1136913879953477632

https://twitter.com/Albiii279/status/1137431362657574912

6 июня сериал «Болотная тварь» от студии DC Universe оказался закрыт: об этом заявили накануне выхода второй серии. Причины до сих пор не раскрыты: согласно одной из гипотез, решение могло быть следствием отмены налоговых льгот в штате США Северная Каролина, где проходили съемки. По другой версии, сериал оказался излишне дорогим в производстве — на создание одной серии ушло $8 млн, а общий бюджет десяти эпизодов первого сезона составил $85 млн, что, по мнению аналитиков, могло не окупиться в будущем. Есть также предположение, что руководителям WarnerMedia не понравились некоторые элементы вышедшего сериала и они решили остановить дальнейшее производство.

Напомним, 25 апреля 2019 года студия DC выложила в сеть полноценный трейлер первого сезона «Болотной твари». Премьера сериала состоялась 31 мая.

Сюжет сериала рассказывает о бывшем ученом, который во время исследования необычного вируса погибает в результате несчастного случая на болотах. Однако позже он воскресает, получив необычные способности. Главные роли в шоу исполнили Кристал Рид и Энди Бин.

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