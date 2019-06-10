Под Костромой прошел фестиваль «Русский рожок»

Кострома, , 15:32 — REGNUM Под Костромой прошел III Всероссийский фестиваль «Русский рожок». На празднике собрались исполнители рожечной музыки и ценители русской культуры из России, Германии и Италии.

«Цель фестиваля — возродить уникальную русскую народную культуру пастушьей артельной трубли. С древних времён рожок звучал на выпасе, во время пиршеств, скоморошьих гуляний и военных действий. Сейчас хоры рожечников исполняют танцевальные и песенные мелодии. Именно эти композиции услышат гости фестиваля в Нерехте», — рассказала заслуженный работник культуры Людмила Осипова.

Участниками двухдневного фестиваля стали коллективы и исполнители из Костромской, Московской, Волгоградской, Смоленской, Вологодской областей, а также из республики Бурятия. На мероприятие приехали Аркадий Шилклопер, альпийский рог (Германия — Россия), Рокко Тури — итальянский профессор, музыкальный критик, блогер, журналист.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, «исконно русский пастуший рожок не имеет аналогов среди музыкальных инструментов всего мира и в каждом регионе он звучит по-своему — с особым тембром и выразительностью».

Украшением фестиваля стало выступление Нерехтских рожечников. Коллектив исполняет народные песни и пастушьи натрубы.

«Мы рады, что есть последователи, которым интересна эта уникальная культура. Мало где она сохранилась, но сейчас всё больше возрождается — в Твери, в Москве, в Ярославле, и везде по-своему уникальна. Красота России в этом «разноцветье» раскрывается», — рассказал участник ансамбля «Нерехтский рожечный хор» Сергей Киселёв.