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Испанской графине грозят 4 года тюрьмы за присвоение картины ван Дейка

Культура

Ценительница искусства удерживает в своем доме портрет стоимостью €165 тыс

Мадрид, 10 июня 2019, 13:03 — REGNUM  Прокуратура Мадрида требует четырех лет лишения свободы для графини Кристины Ордовас, обвиняемой в присвоении картины художника Антониса ван Дейка, пишет газета El Pais.

Законные владельцы приобрели картину «Анна София, графиня Карнарвон» в июне 2009 года в лондонском аукционном доме Christie's за 38 557 фунтов стерлингов и в том же году поместили ее в мадридскую картинную галерею Ansorena. Она была вновь выставлена на торги, но безрезультатно. В 2014 году графиня Ордовас договорилась перенести работу ван Дейка в свой дом для проведения экспертизы. Графиня условилась о последующем выкупе картины, но оставила ее у себя, не выплатив обещанную сумму. Кристина Ордовас известна в мире искусства, ее семья располагает большой коллекцией живописи.

Помимо лишения свободы прокуратура требует от графини возместить стоимость портрета владельцам. Портрет первой половины XVII века оценивается в 165 тыс. Суд над графиней начнется 10 июня.

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Изобразительное искусство
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