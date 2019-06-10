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В Петропавловской крепости открывается выставка монгольского сюрреалиста

Культура

Выставка будет работать только до 18 июня

Санкт-Петербург, 10 июня 2019, 12:52 — REGNUM  10 июня в Петропавловской крепости открывается выставка картин монгольского художника Ойлана Жанатхана «Страна синего неба». Об этом сообщает портал «Невские новости». В экспозиции представлены работы в сюрреалистическом и постмодернистическом стиле, основанные на национальных мотивах Монголии. Все картины выполнены в синих тонах, так как этот цвет является в стране священным. Поклонники этого направления искусства могут пообщаться с мастером на выставке, так как он будет лично показывать полотна, написанные за последние пять лет. Картины Ойлана Жанатхана экспонировались в галереях Испании, США, Франции, Турции.

Вход на выставку бесплатный.

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Культурная хроника
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