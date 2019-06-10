ЛГБТ-активистка пострадала в результате нападения в Великобритании

Саутгемптон, Великобритания, , 12:12 — REGNUM Двух актрис избили на улице в Великобритании из-за их сексуальной ориентации. Об инциденте сообщает издание The Independent 9 июня.

Актрисы театра Люси Джейн Паркинсон и Ребекка Банатвала направлялись в Национальный театр Наффилда в Саутгемптоне, когда из проезжающей мимо машины на женщин посыпались словесные обвинения. Затем сидящие в машине люди начали бросать в женщин твердые предметы, один из которых попал по лицу Люси Джейн, что привело к легкой травме. После этого случая Паркинсон пришлось отменить свое участие в субботнем спектакле. По словам актрисы, это произошло в тот момент, когда они с подругой обнимались и целовались на улице. Паркинсон считает, что причиной атаки могла быть гомофобия. Она назвала нападение трусливым, поскольку машина тут же покинула место инцидента.

Люси Джейн Паркинсон является активисткой ЛГБТ-движения: по ее мнению, необходимо сделать все возможное, чтобы «искоренить агрессивное невежество со стороны одних незнакомцев по отношению к другим». Актриса считает, что представители сексуальных меньшинств не должны терпеть подобное обращение, тем более в июне — традиционном «месяце гордости» ЛГБТ-сообщества, когда во многих странах мира проводятся гей-парады.

Ранее в России Фонд Общественного Мнения опубликовал результаты социального опроса. Согласно полученным данным, 81% жителей страны выступают против проведения гей-парадов на улицах городов.

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