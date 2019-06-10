Москва, , 11:39 — REGNUM Сегодня, 10 июня, президент России Владимир Путин поздравил балерину Светлану Захарову с юбилеем. Известной балерине исполняется 40 лет, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что работы Захаровой — настоящие шедевры хореографического искусства.

«Блистательное мастерство и уникальный талант позволили стать яркой звездой отечественного и мирового балета», — отметил Путин и пожелал балерине успехов и вдохновения.

Справка ИА REGNUM :

Светлана Захарова родилась 10 июня 1979 года в городе Луцк, Украинская ССР — российская артистка балета, народная артистка России. Солистка Мариинского театра в 1996—2003 гг., прима-балерина Большого театра (с 2003) и миланского театра «Ла Скала» (с 2008).

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