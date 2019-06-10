Документальное кинолето начинается в Ярославском музее-заповеднике

Ярославль, , 11:31 — REGNUM В течение всего лета в Ярославском музее-заповеднике будут показывать кино под открытым небом. Впервые программа включает только документальные картины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила куратор проекта Юлия Капустина.

Проект «КИНОЛЕТО», соавтором которого выступает киноклуб «Нефть», в Ярославском музее-заповеднике пройдет в четвертый раз. В этом году в программу включены только документальные ленты.

«Документальное кино — это круто, модно и востребовано интеллектуальной аудиторией. И, что особенно важно, российское документальные кино сейчас на подъёме!», — объясняет свой выбор программный директор проекта «КИНОЛЕТО» Андрей Алексеев.

Большинство картин авторы представят в Ярославле лично. На показы приедут режиссер фильма «Юра. Музыкант» Павел Селин; экстремальный фотограф, путешественник, снявший ленту «Великий северный путь» Леонид Круглов; психолог, автор картины «Тайна Карлоса Кастанеды» Владимир Майков. Кино о себе самом — ленту «Критик» — представит Артемий Троицкий.

Музейный кинотеатр под открытым небом начинает работу 14 июня с показа фильма «Вертинский. Одинокий странник», который буквально на днях вышел в российский прокат. Для Ярославля — это абсолютная премьера.

«Фильм включает новые факты о жизни артиста и предлагает интересные и неординарные трактовки биографии Вертинского. Многие архивные документы будут впервые открыты для широкой аудитории», — рассказывает куратор проекта «КИНОЛЕТО» Юлия Капустина.

Программа показов размещена на сайте музея-заповедника.

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