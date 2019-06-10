Понедельник, 10 Июня 2019 года
11:31:32 МСК

Документальное кинолето начинается в Ярославском музее-заповеднике

Культура

Авторы большинства картин представят свои работы лично

Документальное кинолето начинается в Ярославском музее-заповеднике
Ярославский музей-заповедник

Ярославль, 10 июня 2019, 11:31 — REGNUM  В течение всего лета в Ярославском музее-заповеднике будут показывать кино под открытым небом. Впервые программа включает только документальные картины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила куратор проекта Юлия Капустина.

Проект «КИНОЛЕТО», соавтором которого выступает киноклуб «Нефть», в Ярославском музее-заповеднике пройдет в четвертый раз. В этом году в программу включены только документальные ленты.

«Документальное кино — это круто, модно и востребовано интеллектуальной аудиторией. И, что особенно важно, российское документальные кино сейчас на подъёме!», — объясняет свой выбор программный директор проекта «КИНОЛЕТО» Андрей Алексеев.

Большинство картин авторы представят в Ярославле лично. На показы приедут режиссер фильма «Юра. Музыкант» Павел Селин; экстремальный фотограф, путешественник, снявший ленту «Великий северный путь» Леонид Круглов; психолог, автор картины «Тайна Карлоса Кастанеды» Владимир Майков. Кино о себе самом — ленту «Критик» — представит Артемий Троицкий.

Музейный кинотеатр под открытым небом начинает работу 14 июня с показа фильма «Вертинский. Одинокий странник», который буквально на днях вышел в российский прокат. Для Ярославля — это абсолютная премьера.

«Фильм включает новые факты о жизни артиста и предлагает интересные и неординарные трактовки биографии Вертинского. Многие архивные документы будут впервые открыты для широкой аудитории», — рассказывает куратор проекта «КИНОЛЕТО» Юлия Капустина.

Программа показов размещена на сайте музея-заповедника.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославском музее-заповеднике покажут революционные фильмы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Документальное кино
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить