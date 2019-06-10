В Магадане открывается Фестиваль-школа современного искусства «Территория»

Магадан, Магаданская область, , 10:39 — REGNUM С 10 по 16 июня в Магадане пройдет Фестиваль-школа «Территория. Магадан». Художественный руководитель проекта Евгений Миронов считает правильным соединение в одном пространстве классический театр, танец, живопись и другие искусства. Впрочем, театр все-таки будет превалировать. Откроется форум в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре премьерой спектакля Радиона Букаева «На краю света». Также зрителей ждет несколько интересных постановок, отобранных известным критиков Романом Должанским. Среди них — спектакли «Шведская спичка» Государственного театра наций, «Транссиб» Мастерской Брусникина, «Леха» Московского художественного театра имени Чехова, иммерсивное представление «В гостях. Европа» немецкой театральной компании Rimini Protokoll, которое будет, по утверждению устроителей, проходить в квартирах жителей города. Также в программе балет «Крейцерова соната» в исполнении артистов «Балета Москвы».

Фирменным знаком фестиваля стали и традиционные читки пьес.

Один из учредителей фестиваля — Московский музей современного искусства — подготовил «Пейзаж вечный, пейзаж меняющийся», на котором представлены картины разных жанров и техниках.

«Территория. Магадан» — совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства и золотодобывающей компании «Полюс».