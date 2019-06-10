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Орган в концертном зале «Зарядье» начнут собирать в июле

Культура

Осенью начнется наладка и настройка инструмента

Москва, 10 июня 2019, 10:31 — REGNUM  В Москву в концертный зал в парке «Зарядье» доставят внутренние механизмы и конструкции для органа. Механизмы прибудут из Франции, сообщили в Стройкомплексе.

В столицу доставят более 3600 деревянных и металлических труб, мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов и работы регистров и другие механизмы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, монтаж конструкций органа продлится до конца лета, а осенью начнется наладка и настройка органа.

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Как сообщало ИА REGNUM, концертный зал «Зарядье» открылся для первых посетителей 8 сентября 2018 года, в День города. В открытии концертного зала приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин.

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