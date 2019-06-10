«Цифровой очаг»: создавать сериалы Marvel для Disney+ будет Кевин Файги

Лос-Анджелес, США, , 11:38 — REGNUM Произведения Marvel, выпущенные потоковой платформой Disney+, будут пропагандировать семейные ценности. Об этом старший вице-президент компании Агнес Чу рассказала изданию Hollywood Reporter 9 июня.

По словам женщины, сериалы киновселенной Marvel должны будут стать «цифровым очагом» для семейного просмотра. Чу понимает, что в глазах целевой аудитории Disney был и остается поставщиком контента, который принято смотреть совместно всей семьей, и разработчики Disney+ постараются не отходить от своих прежних обязательств.

При этом проектами, которые анонсированы от Marvel Studios на Disney+, займется Кевин Файги — руководитель киностудии, который развивал кинематографическую вселенную Marvel. Агнес Чу отметила, что Файги всегда находил эффективных подрядчиков для съемок — режиссеров, сценаристов, продюсеров.

«С его помощью мы можем получить доступ к новым талантам, а также использовать уже существующие великолепные истории».

Ранее платформа Disney+ анонсировала список фильмов и сериалов на ближайшие два года (запуск сервиса состоится осенью 2019 года). Среди эксклюзивных новинок оказались сериалы с героями кинофраншизы Marvel, сюжеты этих шоу расскажут о приключениях Сокола и Зимнего Солдата, Локи, Алой ведьмы и Вижена. Недавно Disney+ поделился первым кадром и логотипом сериала про скандинавского бога обмана Локи с Томом Хиддлстоном в главной роли.

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