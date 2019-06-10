В Старом Осколе открывается Летняя школа фонда «Искусство, наука и спорт»

Старый Оскол, Белгородская область, , 10:07 — REGNUM 10 июня в городе Старый Оскол Белгородской области стартует II летняя творческая школа «Класс от маэстро» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Как сообщали организаторы, в торжественной церемонии открытия в Старооскольском театре для детей и молодежи примут участие лауреат Grammy Ильдар Абдразаков, народный артист России Владимир Овчинников и другие известные артисты. До 17 июня в стенах детской музыкальной школе №5 музыканты с мировым именем, профессора Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, Гнесинской специальной и Центральной музыкальных школ будут проводить мастер-классы по девяти специальностям: «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «деревянные духовые» и «медные духовые», «хоровое пение», «хореография», «сольфеджио» и «изобразительное искусство». Более ста ребят из разных регионов России получат уникальную возможность учиться у признанных мастеров. Также в программы школы отчетные концерты и выступление лауреатов фонда.