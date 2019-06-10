В Москве открывается научная конференция по истории раннего книгопечатания

Москва, , 09:42 — REGNUM 10 и 11 июня в Российской государственной библиотеке в Москве в рамках выставки «Библия Гутенберга: начало Нового времени» будет проходить международная научная конференция, посвященная вопросам раннего книгопечатания. Она организованная РГБ в сотрудничестве с отделом культуры посольства Германии и Гёте-институтом.

На конференции ученые из ведущих исследовательских центров России и Германии обсудят влияние первых памятников книгопечатания на развитие культуры в XV—XVI веках. Одним из самых ожидаемых историками станет выступление руководителя кафедры книговедения Университета Иоганна Гутенберга в Майнце доктора Штефана Фюсселя «Библия Гутенберга 1454 года и ее место в мировой истории медиа».

Во второй день работы конференции пройдет круглый стол, посвященный изучению судеб книжных коллекций в XX и XXI веке. В нем примут участие директор Музея книги и шрифта в Лейпциге Штефани Якобс, руководитель Центра редкой книги и коллекций ВГБИЛ имени М. И. Рудомино Карина Дмитриева, руководитель отдела Восточной Европы Государственной библиотеки в Берлине Олаф Хаманн и заместитель генерального директора по внешним связям и выставочной деятельности РГБ, руководитель проекта «Библия Гутенберга: начало Нового времени» Наталья Самойленко.