Хабенский заступился за Голунова во время выступления на «Кинотавре»

Москва, , 08:34 — REGNUM Константин Хабенский во время выступления на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» заступился за журналиста Ивана Голунова, помещённого под домашний арест. Об этом 9 июня сообщили «Ведомости».

Хабенский заявил, что Голунова «закрывают» за то, что он «пишет правду». Он отметил, что если это произойдёт, то впоследствии «неудобным» может также стать «Кинотавр». Актёр и режиссер назвал происходящее «свинством».

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Напомним, согласно решению Никулинского суда Москвы, вынесенному 7 июня 2019 года, Иван Голунов находится под домашним арестом. Ему предъявлены обвинения в торговле наркотиками. Журналист полностью отрицает свою вину, на заседании суда он заявил, что его преследуют за профессиональную деятельность.

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