Фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс» собрал в российском прокате 225 млн рублей

Москва, , 07:20 — REGNUM Кинокомикс «Люди Икс: Тёмный Феникс» вышел на первое место в рейтинге российского кинопроката по итогам прошедших выходных. Об этом 9 июня сообщил портал Kinobusiness.

Картине удалось собрать в России в первые выходные показов около 225 млн рублей. На втором месте расположился анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных 2», который за вторые выходные собрал 205,7 млн рублей (общая сумма сборов картины составила уже 1097,5 млн рублей). Третью позицию занял «Аладдин» (118,6 млн рублей; 1035,9 млн рублей). В топ-5 также вошли «Годзилла 2: Король монстров» (38,6 млн рублей; 246,1 млн рублей) и «Рокетмен» (36,7 млн рублей).

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Напомним, в январе 2019 года ИА REGNUM сообщило, что бюджет фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» составил около $200 млн. Картина является заключительной в серии, однако в апреле 2019 года её продюсер Хатч Паркер заявил, что сделка между Disney и Fox не является причиной для закрытия киновселенной «Люди Икс».

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