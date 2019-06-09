Воскресенье, 9 Июня 2019 года
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Киркоров дал в Болгарии концерт в рамках гастролей «Цвет настроения»

Культура

Первый концерт был дан в Софии

София, 9 июня 2019, 19:28 — REGNUM  Российский поп-певец Филипп Киркоров начал свой гастрольный тур по Болгарии, получивший название «Цвет настроения». Об этом 9 июня сообщает ТАСС.

Первый концерт в рамках тура был исполнен в Национальном дворце культуры в Софии, после почти трехчасового выступления артист обратился к зрителям на болгарском языке.

«Каждый тур по Болгарии — это большое событие для меня. Потому что все в моей жизни началось именно здесь. Болгария — моя вторая родина», — заявил Киркоров со сцены.

Напомним, артист Филипп Киркоров получил известность благодаря многочисленным хитам, темой которых неизменно являлась любовь.

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