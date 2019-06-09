Глава студии Marvel представил логотип сериала «Локи»

Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Глава студии Marvel Кевин Файги продемонстрировал логотип грядущего телесериала о скандинавском боге Локи, главную роль в котором исполнит Том Хидлстон. Об этом 9 июня сообщает издание Comicbook.

Также поклонники киновселенной Marvell смогли увидеть несколько кадров из нового проекта, где Локи прогуливается по улице недалеко от кинотеатра, на котором красуется вывеска фильма «Челюсти».

Таким образом, авторы сериала подтвердили подозрения о том, что действие ленты будет происходить сразу в нескольких временных линиях. Прочие подробности предстоящего проекта пока не разглашаются.

Напомним, скандинавский бог Локи вместе с другими божествами указанного языческого пантеона, был переосмыслен создателями комиксов Marvel. Бог хитрости и обмана в новой версии сражается с силами зла вместе с другими героями комиксов.

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