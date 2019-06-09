Воскресенье, 9 Июня 2019 года
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Актер из фильма «Оно» снимется в картине «Позолоченная ярость»

Культура

Фильм основан на реальных событиях

Вашингтон, 9 июня 2019, 17:40 — REGNUM  Актер Билл Скарсгард, получивший известность благодаря исполнению роли клоуна в фильме «Оно», сыграет в драме «Позолоченная ярость». Об этом 9 июня сообщает издание Film.ru.

Сюжет фильма основан на истории убийства известного менеджера хедж-фондов Томаса Гилберта-старшего, предположительного его сыном Томасом Гилбертом-младшим, который в настоящее время отбывает наказание в тюрьме.

Одним из продюсеров фильма выступит Джейк Джилленхол, режиссером ленты станет Чарли МакДауэлл, он также выступит сценаристом к картине совместно с Э. Максом Фраем.

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