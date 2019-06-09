Актер из фильма «Оно» снимется в картине «Позолоченная ярость»

Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Актер Билл Скарсгард, получивший известность благодаря исполнению роли клоуна в фильме «Оно», сыграет в драме «Позолоченная ярость». Об этом 9 июня сообщает издание Film.ru.

Сюжет фильма основан на истории убийства известного менеджера хедж-фондов Томаса Гилберта-старшего, предположительного его сыном Томасом Гилбертом-младшим, который в настоящее время отбывает наказание в тюрьме.

Одним из продюсеров фильма выступит Джейк Джилленхол, режиссером ленты станет Чарли МакДауэлл, он также выступит сценаристом к картине совместно с Э. Максом Фраем.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Безруков рассказал о «страшной» жаре в Санкт-Петербурге