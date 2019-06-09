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Кинорежиссер Терренс Малик начал съемки нового фильма «Последняя планета»

Культура

Подробности держатся в тайне

Вашингтон, 9 июня 2019, 17:39 — REGNUM  Известный кинорежиссер Терренс Малик приступил к работе над картиной «Последняя планета», в которой будут содержаться отрывки из жизнеописания Иисуса Христа, об этом 8 июня сообщает издание Film.ru.

Авторы фильма пока не раскрывают подробности о сюжете предстоящей ленты, также не известно будет ли фильм художественный или документальный. Однако съемки ведутся уже несколько дней.

Напомним, последняя лента Малика «Тайная жизнь» получила награду экуменического жюри Каннского фестиваля, а также многочисленные положительные отзывы среди критиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Теренс Малик: философия импровизации режиссёра-визионера

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