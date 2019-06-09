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Стас Барецкий может стать солистом группы «Ленинград»

Культура

Группа «Ленинград» получила известность благодаря своему лидеру Сергею Шнурову

Стас Барецкий может стать солистом группы «Ленинград»
Csman
Стас Барецкий (справа) и группа «Ленинград»

Санкт-Петербург, 9 июня 2019, 16:55 — REGNUM  Известный шоумен Стас Барецкий заявил о своих планах стать солистом группы «Ленинград». Об этом 7 июня он сообщил изданию «Собеседник».

"Я хочу вернуть на сцену былой «Ленинград»: рисковый, отмороженный! Чтобы пьянки были, экшн постоянный, скандалы, драки. Сам Шнур стал более пафосным, теперь он человек искусства, человек элиты», — отметил Барецкий.

Также шоумен подтвердил информацию о том, что Сергей Шнуров покидает группу после прощального турне по стране. Однако он по-прежнему будет ее лидером.

Напомним, группа «Ленинград» получила известность благодаря своему лидеру Сергею Шнурову, прославившемуся эксцентричными выходками, громкими заявлениями и острой сатирой.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа «Ленинград» дала в Калининграде первый концерт прощального тура

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