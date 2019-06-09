Макаревич пояснил, почему отменили его выступление на концерте 12 июня

Москва, , 16:02 — REGNUM Популярный в прошлом музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич объяснил, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали его коллективу в возможности выступить на мероприятии. Об этом сегодня, 9 июня, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Они сказали, что по-другому сверстали программу», — ответил на соответствующий вопрос Макаревич, имея в виду организаторов сборного концерта.

Также он порекомендовал журналистам обратиться к организатором праздничного концерта за разъяснениями, так как другой информации у него нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь «Машины времени» Антон Сернин заявил, что музыкальный коллектив должен был сыграть на концерте 12 июня, но организаторы отменили их участие.

Стоит отметить, что в последние годы Макаревич регулярно делает антироссийские высказывания, провоцирующие общественный резонанс.

Его коллектив «Машина времени» был создан ещё в 1969 году. Сам Макаревич является бессменным лидером группы и автором многих текстов песен.