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Сигурни Уивер и Билл Мюрэй снимутся в «Охотниках за привидениями 3»

Культура

Третья часть станет логическим развитием первых двух

Вашингтон, 9 июня 2019, 13:28 — REGNUM  Актеры Сигурни Уивер, Билл Мюрэй и Дэн Эйкройд примут участие в очередном фильму «Охотники за приведениями», об этом 8 июня сообщает издание Parade.

Актриса, сыгравшая в двух первых частях картины рассказала, что третья часть будет логическим их продолжением.

«Это невероятно, что я вновь смогу принять участие в работе над фильмом с этими ребятами», — подчеркнула Уивер.

Напомним, в 2016 году на экраны вышла картина «Охотники за приведениями» в которой главные мужские роли исполнили женщины, что вызвало недовольство у зрителей, что и стало причиной проката ленты в прокате.

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