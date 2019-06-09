В Сочи открывается юбилейный XXX фестиваль «Кинотавр»

Сочи, Краснодарский край, , 09:33 — REGNUM С 9 июня по 16 июня в Сочи будет проходить один из самых престижных кинофестивалей страны — «Кинотавр». Уже по традиции форум откроется в Зимнем театре. После приветственных речей состоится награждение почетным призом «За вклад в искусство» мэтра отечественного кинематографа Сергея Соловьева. Фильмом, который будет открывать смотр и, по мнению организаторов, задаст тон всему фестивалю станет работа Валерия Тодоровского «Одесса» с участием звездного ансамбля исполнителей в лице Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова, Ирины Розановой, Ксении Раппопорт и Евгении Брик.

Президент фестиваля Александр Роднянский главной особенностью этого смотра определил большое количество качественных дебютных работ. Всего же в конкурсную программу фестиваля вошли 15 фильмов, среди которых авторитетное жюри под председательством известного актер и режиссер Константин Хабенский и должно выбрать лучшую художественную картину 2019 года. Главными претендентами на победу, по мнению некоторых, критиков является «Мысленный волк» Валерии Гай Германики, «Бык» Бориса Акопова, «Сторож» Юрия Быкова, «Однажды в Трубачевске» Ларисы Садиловой,"Мальчик русский» Александра Золотухина. За различные призы также поборются «Большая поэзия» Александра Лунгина, «Керосин» Юсупа Разыкова, «Гроза» Григория Константинопольского, «Выше неба» Оксаны Карас, «Троица» Яна Гэ, «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Куратор» Петра Левченко и другие ленты.

На закрытии фестиваля будет показан фильм патриарха российского кино Андрея Смирнова «Француз». Картина ожидается в широком прокате, также как и лента Тодоровского «Одесса», в сентябре.