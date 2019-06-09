В Москве пройдет конференция, посвященная 140-летию «Народной воли»

Москва, , 09:24 — REGNUM 12 и 13 июня Клуб левых историков и обществоведов (КЛИО) в помещении по адресу ул. Гиляровского, дом 29 в Москве проводит конференцию, посвящённую юбилею создания революционной организации «Народная воля» в 1879 году. По мнению организаторов, сегодня настало время подлинного осмысления героической борьбы народовольцев за новую жизнь русского народа, за развитие и величие своей Родины. Имена Желябова, Перовской, Михайлова, Кибальчича и других первых революционеров неоправданно замалчиваются, или преподносятся в заведомо искаженной, далекой от исторической правды, форме. Среди докладов и тем, которые обсудят ведущие ученые страны — «Народная воля» — исторический контекст и исторические параллели», «Роль бывших народовольцев в партии эсеров», «Историческая роль РПЦ в возникновении и развитии народничества», «Социалист-революционер как характеристика политической принадлежности в России конце XIX — начала XX 1вв.», «Субкультура как предтеча революции», «Революционный террор и полицейская провокация в деятельности Народной воли» и многие другие. В конференции принимают участие доктора исторических наук Ярослав Леонтьев, Вардан Багдасарян, Владислав Гросул, Андрей Курёнышев, историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Колпакиди, публицист Евгений Спицын, известные журналисты Максим Шевченко и Константин Сёмин, и многие другие специалисты.

Клуб левых историков и обществоведов (КЛИО) был создан в начале 2018 года группой ученых и публицистов, с целью препятствования распространения в средствах массовой информации различных фальсификаций и пропаганде подлинной народной истории. КЛИО регулярно проводит круглые столы и конференции по самым актуальным историческим темам.