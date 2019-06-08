Суббота, 8 Июня 2019 года
12:41:02 МСК

Лучшими критиками на премии «Неистовый Виссарион» признаны только женщины

Культура

Победителем стала критик из Москвы Ольга Балла

Екатеринбург, 8 июня 2019, 12:40 — REGNUM  В Екатеринбурге, в областной Библиотеке имени В.Г. Белинского прошла церемония награждения Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион». По итогам конкурса авторитетное жюри лучшими критиками признало исключительно женщин — лауреатами стали Ольга Балла, Мария Галина, Елена Макеенко и Ирина Роднянская. Первый победитель новой премии столичный критик Ольга Балла получит 70 тысяч рублей. Как рассказали учредители конкурса, всего было подано более ста заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска и других городов.

Инициаторами премия «Неистовый Виссарион» выступила библиотека В.Г. Белинского в Екатеринбурге. Жюри, в которое вошли известные литературоведы, отмечает критические статьи по современной отечественной литературе ХХI века.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить