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Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

Культура

Он по-прежнему в реанимации

Москва, 8 июня 2019, 11:41 — REGNUM  Состояние известного российского продюсера Бари Алибасова остается стабильно тяжелом, он по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна. Об этом сегодня, 8 июня, сообщают столичные СМИ со ссылкой на информационный источник в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Состояние Алибасова остается тяжелым. Он по-прежнему в реанимации и погружен в медикаментозный сон.

Стоит отметить, что накануне арт-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что состояние продюсера остается стабильным, хотя и тяжелым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот» вместо сока. Продюсер получил серьезные химические ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Семья Алибасова собирается подать в суд против ООО «АМС Медиа», которая является производителем средства для прочистки труб «Крот».

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